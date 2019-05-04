​Şanlıurfa’daki Yasadışı Bahisçiler Yakalandı! 15 Gözaltı

Adreslere Eş Zamanlı Operasyon Düzenlend

Şüpheliler Emniyet Götürüldü

- Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonu: 15 gözaltıEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, 12 ayrı mahalledeki bazı iş yerlerinde yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Adreslerde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 15 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan aramalarda ise 7 dizüstü bilgisayar, 11 harddisk, yazıcı, bahis kuponları ile 2 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel