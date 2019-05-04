Erin, Yanındaki dükkan beş bin lira kira öderken vakıf dükkanına 500 lira kira ödenmesini de kabul edemeyiz

Önceki Dönemde İyi Bir Yönetim Devralındı

Erin, “Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını kabul edemeyiz.

ŞURKAV İdare merkezi toplantı salonunda, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede, 26 Ekim 2018 – 1 Nisan 2019 tarihleri arasındaki faaliyet raporu ve gelir gider raporları okunarak ibra edildi.Dilek ve temenniler bölümünde ise başta ŞURKAV mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesi, çarşı olarak kullanılan mülkiyetlerdeki yönetim sorunları gündeme getirilerek çözüm yolları gündeme getirildi.Vakıf üyelerinin, Haliliye Belediyesine hibe edilen Hulusi Öcal kitaplarının korunamayacağından duydukları endişe, geleneksel el sanatlarının yaşatılması, ŞURKAV’ın turizme yönelik yapabileceği katkılar, vakıf mülkiyetindeki gayrimenkullerin daha iyi değerlendirilmesi yönündeki dilek ve temennilerinin gündeme getirildiği toplantının kapanışında konuşan Vali Erin, ŞURKAV’ın, şehrin kültür sanat birikiminin değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını ve vakıf heyetinin çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bir önceki yönetimden çok iyi bir yönetim devralındı. Önceki yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Onlardan istifade etmeye de devam edeceğiz. Eleştiri ve tenkide çok duyarlı olacağız. Bugün dile getirilen eleştirileri de titizlikle değerlendireceğiz” dedi.Yeni yönetimin, ŞURKAV’ı eskisinden daha iyi noktaya getirmek için çabalayacağını kaydeden Vali Erin, yapılan projeler ve işlemler var. Bunlardan yanlış olanlar varsa bunları düzeltmeyi de arkadaşlarımız kabul ederler. Ama ŞURKAV tüm şehrin, buradaki tüm kardeşlerimizin katkısı olan çok güzide bir kurum. Bu kurumun korunması, ilerletilmesi ve faaliyetlerinin genişletilerek devam ettirilmesini hepimiz istiyoruz” diye konuştu.ŞURKAV mülklerinin yeniden değerlendirilmesi anlamında genel bir çalışma yürütüldüğünü, bu amaçla ekspertiz sıfatı taşıyan kurullarımız değerlendirmeler yaptığını ve on yıldan bu yana ŞURKAV mülklerinde kiracı bulunanların olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını kabul edemeyiz. Ama yanındaki dükkan beş bin lira kira öderken vakıf dükkanına 500 lira kira ödenmesini de kabul edemeyiz. Ortaya çıkan raporlarda, tüm mülklerimizin kira değerlendirmeleriyle ilgili kıyaslamalar yapıldı. Vakıf mülklerinin rayiç bedele, en azından rayiç bedelin bir basamak altında yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Seçimden önce kiralar konusunda tebligatlar yapılması gerekiyordu, çünkü on yıl dolduktan sonra tebligat yapılırsa kira süresi doğal olarak bir yıl daha uzatılmış oluyordu. Böyle bir zorunluluğumuz vardı” dedi.ŞURKAV’ın kurulmasından bu yana epey mesafe katettiğini müşahade ettiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, ŞURKAV’ın çok güzel hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine düşen görevlerde hizmete hazır olduklarını ifade etti.Editör: Bahar Yüksel