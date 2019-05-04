10 yaşındaki Kızını Taciz Eden Sapık Beraat Edince Annesi Sinir Krizi Geçirdi

Tacizcinin Beraat Kararına Büyük Tepki Gösterildi

Savcı Annenin İsyanından Sonra Karara İtiraz Etti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin Mayıs ayında istismarda bulunmuştu.Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanık, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılandı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmedildi. Kararı duyan mağdurun annesi F.Y. sinir krizi geçirdi. Adliye önünde toplanan kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etti.Tepkilerin büyümesinin ardından savcı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu duruşmaya iddia makamını temsilen katılan cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada, sanık A.Ö'nün "tehditle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından beraatini talep ettiği belirtildi. Savcının sanığın üzerine atılı suçun niteliği dikkate alınarak hükmen tutuklanmasını istediği kaydedildi.İşte annenin o isyanı;Editör: Bahar Yüksel