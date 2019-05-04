​İmamoğlu, Su ve Toplu Taşımadan Sonra Ramazan Pidesine de İndirim Talimatı Verdi

Ekmek Fiyatları Konusunda Çalışma Yapıyoruz Demişti

İmamoğlu Su Fiyatlarını Düşürdü

Şanlıurfa’da Ses Seda Yok

İstanbul Halk Ekmek, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla ekmek fiyatlarını belirledi. Buna Göre İstanbul Halk Ekme ramazan ayında satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 lira olarak belirledi. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alındı.İmamoğlu sosyal medya hesabından daha çnce yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Sizlerle paylaşacağım" demişti.Açıklamanın üzerinden çok geçmeden yeni bir paylaşım yapan İmamoğlu, İstanbullulara müjdeyi bu sözlerle verdi;"İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır"İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada İstanbul’da suya %40 indirim yapılması için talimat verirken toplu taşıma ücretlerinin de düşürülmesi ve 0-12 yaş çocuklarına ücretsiz olması konusunda da çalışmaları başlattıklarını ifade etmişti.Ramazan ayına girmeden fakir fukaranın rahat ekmek alabilmesi için Halk Ekmek fiyatlarını düşürme talimatı veren İmamoğlu, vatandaşların rahatı için hamle üstüne hamle yaparken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde ne bir ses ne de bir seda var. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Urfalılar için hangi faaliyetlerde bulunacağı merak konusu haline geldi.Editör: Bahar Yüksel