Harran, Genç Başkanla Ramazana Hazır

Özyavuz, İncelemelerde Bulundu

Harran'da Ramazan Boyunca İftar Yemeği Verilecek

Mübarek Ramazan ayına son 1 gün kala Şanlıurfa2nın her köşesinde olduğu gibi Harran’da da hummalı bir hazırlık başladı.Genç Başkan Mahmut Özyavuz, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin iftarlarını açabilecekleri iftar sofrasının kurulacağı Şeyh Hayat-i Harrani’de incelemelerde bulundu.Özyavuz yaptığı incelemeler sonrasında; “Ramazan ayı boyunca Şeyh Hayat-i Harrani karşısında hizmet verecek olan Hayati Harrani İftar Sofrası’nın hazırlık aşamalarında sona gelindi.” dedi.Editör: Bahar Yüksel