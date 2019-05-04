Harran, Genç Başkanla Ramazana Hazır

Mübarek Ramazan ayına son 1 gün kala Şanlıurfa2nın her köşesinde olduğu gibi Harran’da da hummalı bir hazırlık başladı.
Özyavuz, İncelemelerde BulunduGenç Başkan Mahmut Özyavuz, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin iftarlarını açabilecekleri iftar sofrasının kurulacağı Şeyh Hayat-i Harrani’de incelemelerde bulundu.
Harran'da Ramazan Boyunca İftar Yemeği VerilecekÖzyavuz yaptığı incelemeler sonrasında; “Ramazan ayı boyunca Şeyh Hayat-i Harrani karşısında hizmet verecek olan Hayati Harrani İftar Sofrası’nın hazırlık aşamalarında sona gelindi.” dedi.
Editör: Bahar Yüksel
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