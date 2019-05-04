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Bu haber 04 Mayıs 2019 23:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Varank, ​300 Bini hibe, 1 milyon TL'ye kadar destek veriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in “Sanayide Dijitalleşme” temasıyla çıktığı KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) başvuru sonuçlarını açıkladı. Varank, "Bin 742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. 300 bin TL’si hibe olmak üzere işletme başına destek miktarı 1 milyon TL’ye kadar çıktı" dedi.

Bakan Varank, ​300 Bini hibe, 1 milyon TL'ye kadar destek veriyoruz

Balıkesir'de TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOBB tarafından sahiplenen bu inisiyatif önemli bir boşluğu dolduruyor. Bugüne kadar 31 ilde 69 'Teknoloji Buluşması' gerçekleştirildi. 100 bin'e yakın KOBİ'ye ulaşıldı. Hem dijitalleşmeye ihtiyacı olan hem de bu hizmeti sunan KOBİ'leri bir araya getirerek farkındalığı artırmanız, tarafları buluşturmanız ve çözüm-odaklı yaklaşımınız takdire şayan. Farklı ve zorlayıcı bir küresel konjonktürden geçiyoruz. İşin bir başka boyutu da teknolojide yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm.



 

Yeni Fırsatlar Oluşturmak Zorundayız

Bunun etkilerini de üretimde ve tüketimde gayet net bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla; yönümüzü net bir şekilde çizmek önem kazanıyor. Risklerin farkında olarak, fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Kendimize yeni fırsatlar, yeni çıkışlar oluşturmak zorundayız" dedi.
Milli Teknolojinin önemine dikkat çeken Bakan Varank, "Sanayinin tüm alt sektörlerinde yerli ve milli kaynaklarımızdan en iyi şekilde faydalanıp, teknoloji öncülüğünde ilerlemeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönem, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına benzersiz bir imkan sunuyor. Bu dönem ekonomik atılım ve reform dönemi olacak.


Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerimize uygun bir şekilde başarmak rekabet üstünlüğü kazanmak için şart. Bakanlıkça bu alanda attığımız adımlar var. KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini teşvik etmek adına KOSGEB programlarıyla KOBİ'lerimizin, dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaçları olan teknolojik altyapı yatırımlarını ve AR-GE faaliyetlerini destekliyoruz" diye konuştu.



 

İhtiyaç Duyabilecekleri Her Şeyi Karşılıyoruz

KOBİ'le dijital dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri personel, makine-teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, hizmet alımı ve belgelendirme gibi unsurlarda desteklerini sürdüreceklerini belirten Bakan Varank, "4 Mart'ta KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Bu çağrımız hem dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere hem de üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lere yönelikti. Destek miktarı 300 bin lirası hibe olmak üzere, işletme başına 1 milyon liraya kadar çıkıyor.




 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projesine Nasıl Başvuru Yapılır

Çağrıyı açtığımızda açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına öncelik vereceğimizi de belirttik. Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık. Sizlere başvuru sonuçları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bin 742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. Bu durum; konuya ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ve yüzde 87'si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Tabii teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin daha yüksek bir paya sahip olmasını arzu ederdik. Önümüzdeki süreçte proje dokümanları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. KOSGEB, Kazananları Ağustos ayında ilan edecek" bilgisini verdi.
Düzenlenen programda katılımcı olarak, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan da yer aldı. 





Editör: Bahar  Yüksel
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Teknoloji
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