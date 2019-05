​Şanlıurfa Ramazan'a Hazır! Toplu Taşıma 24 Saat Hizmette Olacak

Toplu taşımada 24 saat hizmet verilecek olan güzergahlar

Alo 153, 24 saat görev yapacak

Beyazgül'den Ramazan mesajı

- Şanlıurfa Ramazan'a hazırRamazan ayının her anlamda maneviyatını hissettirdiği Şanlıurfa'da, büyükşehir belediyesi etkinlik takvimini belirledi. İlahi dinletilerin ağırlıkta olduğu programlarda iftar buluşmaları, ikram ve mevlid programları da takvim içerisinde yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar programını Şehit ve Gazi yakınlarına ayırdı. Taş Saray'da düzenlenecek iftar programında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile büyükşehir yönetim kadrosu da iftara katılarak şehit ve gazi yakınları ile bir kez daha buluşacak. Ramazan ayına özel etkinliklerine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, Rabia Meydanı ağırlıklı programlarında özellikle 'Tencereni ve Seccadeni Al da Gel' sloganıyla her kesimden Şanlıurfalıyı aynı sofrada buluşturacak.Ramazan ayına özel olarak toplu taşımada da tüm detayları gözden geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede çoğu hatlarda 24 saat esası ile ulaşım hizmeti sunacak. Gece sahur hareketliliğini de göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 63 Balıklıgöl Hattı, 43 Eyyübiye Hastanesi, 33 Evren Sanayi, 73 Karaköprü Hattı ile 90 Osmanbey Hattı güzergahlarında 24 saat esası ile halka hizmet verecek.Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm hizmet birimlerinin tek çatı altında toplandığı Alo 153 Büyükşehir Öneri ve Talep Hattı da Ramazan Ayı süresince yine 24 saat esası ile görevine devam edecek. Vatandaşların talep ve önerilerini kayıt altına alınarak gerekli birimleri iletildiği ve anında müdahalesinin sağlandığı Alo 153 Hattı, olası sorunları çözüme kavuşturacak.Beyazgül mesajında, "Birlikteliğimizin ve beraberliğimizin en güzel örneği olan on bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı Ramazan'ın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa'mızda Büyükşehir olarak Ramazanın maneviyatına uygun bir şekilde programlar gerçekleştirmeye hassasiyet gösterdik. Bu güzel ayda tüm vatandaşlarımızla yine bir arada aynı çatı altında buluşacağız. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ederken tekrardan Şanlıurfalı kardeşlerimizin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel