​Her Koku Farklı Duyguyu Tetikliyor! Senin Kokun Hangi Duyguyu Tetikliyor

Koku insanları harekete geçiriyor

Kokuların gizli bir gücü var

Pazarlamada yeni bir bilim: Scent marketing

Öğrenmenin en önemli unsurlarından bir tanesi doğru kokunun seçilmesi

"Hangi kokular hangi duyguları tetikliyor"

Bir insanın günde ortalama 20 bin kez nefes aldığı düşünüldüğünde, doğru şekilde seçilmiş bir koku ile insanlarla günde 2O bin kez iletişime geçmek, onda istenilen duygu ve düşünceleri uyandırmak mümkün hale geliyor.Koku duyusu; farkında olmadığımız durumlar, şuuraltında gerçekleşen süreçler dahil olmak üzere günlük duygularımızın yüzde 75'inden fazlasını etkiliyor. Bir ortamı uygun bir şekilde doğru kokular ile kokulandırmak tahmin edilenden çok daha büyük fayda sağlıyor. Gün içerisinde duyulan milyonlarca kokudan bazıları hafızayı ve zihni çok net ve güçlü bir şekilde etkileyebiliyor. Meselâ sıcak bir ekmek kokusu mutlu bir sabah kahvaltısını hatırlatarak kişiyi harekete geçirebiliyorken, bir kahve kokusu zihinde uyanma hissine sebep olabiliyor.Her koku kendi içerisinde bir genetik kod barındırıyor. Bu genetik kodlar insanlar üzerinde öğrenme, zeka gelişimi, satın alma davranışı, verim, performans gibi birçok konuda değişime sebep olmak için profesyonel analizler ışığında ve marka maksadına uygun olarak kullanılıyor. Kokuların etkileri örnekler üzerinden açıklandığında konu çok daha ilginç ve keyifli bir hal alıyor. Turunçgiller ve lavanta kokuları negatif enerjiyi insanların üzerinden alarak pozitif olmayı sağlıyor. Bu tarz kokular genellikle kalabalık, stresli ve yoğun çalışılan iş ortamlarında verimi, performansı ve karlılığı arttırmak için kullanılıyor.Hafızayı güçlendiren ve konsantrasyon artıran kokular öğrenme ve dikkat konularındaki etkileri ile karşımıza çıkıyorlar. Stresi azaltan, motivasyon sağlayan kahve, lavanta ve gül kokuları odaklanmayı artırırken, doğru hedef kitleler üzerinde kullanılan nane ve çilek kokuları konsantrasyon ve verim artırıcılar olarak fayda sağlıyorlar.Satın alma davranışları üzerinde değişikliğe sebep olduğu bilimsel olarak ispatlanan vanilya kokusu ile ilgili yapılan araştırmalara göre, vanilya kokusunun plansız alışverişlerde yapılan harcamaları yüzde 6, satın alma isteğini yüzde 15 ve mekanda kalma süresini yüzde 16 oranında artırdığı biliniyor.Kişilerin kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende hissettikleri hoş kokulu ortamlarda satın alma davranışlarının arttığı buna sebep olarak gösteriliyor.Kokunun davranış ve duygular üzerindeki gücünün farkına varan markalar tüketicilerine eşsiz bir deneyim sunmak için markalarının amaçlarına ve hedef kitlelerine uygun kendi imza kokularını oluşturuyorlar. Bu sayede tüketicileri ile iletişim kuracakları yeni bir kanal oluştururken, aynı zamanda da tüketicilerinin zihninde daha kalıcı olmayı hedefliyorlar.Kokunun uzmanlar tarafından çalışılıp doğru kokunun belirlenmesinin uzman kişiler tarafından tasarlanması gerektiğini belirten Carpex Yönetim Kurulu Başkanı Zülfü Ertürk, "Öğrenmenin en önemli unsurlarından bir tanesi de doğru kokunun seçilmesi. Öğrenme ile ilgili baktığımızda fesleğenin, karabiberin, kahvenin, lavantanın, nanenin, biberiyenin, safran ve kekiğin doğru kokular olduğunu biliyoruz. O bakımdan hafızamızı güçlendirmek istiyorsak mutlaka bu kokuları tercih etmek ve bunları kullanmak durumundayız. Mutluluğun kokuyla çok büyük bir bağlantısı olduğunu biliyoruz.O açıdan gerek evimizde gerek ofisimizde gerek iş yerimizde son derece önemli olan doğru kokunun seçilmesi, mutluluk hissini sağlayan kokularımızın en başında elma, fesleğen, bergamot ve portakalın geldiği bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu kokuları seçmemiz durumunda orada gerekli mutluluğu gerekli efekti sağlamış olacağız. Bu kokular mağazada kullanıldığında mağaza satışlarının arttığını biliyoruz. Kokuların bulunduğu ortamda da çok huzurlu bir zaman geçirildiğini biliyoruz. Günümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi de uykusuzluk.Uykusuzlukla ilgili yine yapılan bilimsel araştırmalarda doğru kokunun seçilmesi ve doğru kokunun kullanılması durumunda uykusuzluğa faydası olan kokuları seçmek önemli yine burada fesleğenin, limonun, ylang ylangın ve aynı zamanda lavantanın rahatlatıp stresi azalttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır" diye konuştu.Algılamayı güçlendiren kokular: Fesleğen, karabiber, kahve, lavanta, nane,biberiye, safran, kekik.Cesareti yükselten kokular: Karabiber, karanfil, fenol, zencefil, soğan, kekik.Depresyonu gideren kokular: Fesleğen,yasemin, limon, ylang ylang.Dinlenme ve uyku sağlayan kokular: Yasemin, sandalağacı, sarı papatya, sardunya, gül.Hayal gücünü arttıran kokular: Yasemin, mimoza.Mutluluk hissi sağlayan kokular: Elma, fesleğen, bergamot, portakal.İyileştirici etkisi bulunan kokular: Karanfil, kişniş, selvi, okaliptüs, kavun, sandalağacı.Sevgi duygusunu arttıran kokular: Elma, kişniş, zencefil,yasemin,lavanta, limon. mimoza, biberiye, vanilya, ylang ylang.Hafızayı keskinleştiren kokular: Karanfil, biberiye, kekik.Para enerjisi yayan kokular: Fesleğen, zencefil, kekik,limon ağacı yaprağı, lavanta.Fiziksel enerjiyi arttıran kokular: Bergamot, karabiber,kafur, tarçın, sarımsak, zencefil, portakal.Korunma amacıyla kullanılan kokular: Fesleğen, karabiber, karanfil, sarımsak, ardıç, soğan, nane, çam.Arındırma için kullanılan kokular: Kafur, okaliptüs, sarımsak, zencefil, limon, portakal.Enerji ve motivasyon için kullanılan kokular: Oturma odalarında, yemek odalarında oyun odalarında hobi odalarında, hol ve merdivenlerde: Zencefil, biberiye, lavanta, tarçın, nane, adaçayı.Haşereleri engellemek için kullanılan kokular: Bütün odalarda, avlularda çekmece ve dolaplarda: Lavanta, ağaç kavunu, kekik, nane, limon, fesleğen ve tarçın.Sıcaklık ve Güven duygusu için kullanılan kokular: Oturma ve yatak odalarında: Adaçayı, lavanta, mandalina.Ferahlık ve hafiflik duygusu yayan kokular: oturma odalarında çalışma odalarında mutfaklarda ve atölyelerde: sandalağacı, limon, biberiye, tropikal gül odunu.Romantik duygular uyandıran kokular: Yatak odası, oturma odası ve banyoda: Yasemin, sardunya, sandalağacı.Temizlik ve yalınlık duygusu uyandıran kokular: Mutfakta kilerde ve dinlenme odalarında: Çay fidanı. lavanta, kekik, okaliptus, biberiye, limon,ardıç ve çay.Huzur ve güven duygusu yayan kokular: Sandal ağacı,lavanta, sedir ağacı.Meditasyonda kullanılan kokular: Papatya, buhur, sandalağacı.Editör: Bahar Yüksel