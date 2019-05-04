​Suriye ile Rus Uçakları İdlib Kırsalını Bombaladı! 4 Ölü

Suriye - Rus Uçak Ve Helikopterleri İdlib Kırsalını Bombaladı! 4 Ölü
İdlib’e 2 Varil Bombası AtıldıEsat'ın savaş helikopteri bugün İdlib yakınlarındaki Sufuhon yerleşim birimine 2 varil bombası attı. Bombardıman sonucunda bir kadın hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri bombanın düştüğü bölgeye intikal edip hayatını kaybeden kadını ve yaralıları hastaneye kaldırdı.
İdlib’deki Bombalı Saldırıda 3 Kişi Hayatını KaybettiÖte yandan Rus uçakları yine İdlib doğusunda Sarakib kasabasını ve Cebel Zaviye civarındaki Ehsim yerleşim bölgesini varil bombalarıyla bombaladı. Ehsim'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Editör: Bahar Yüksel
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