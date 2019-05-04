​Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Sınav Öncesi Büyük Tatbikat

Tatbikat Sınavı Öğrencileri Heyecanlandırdı

Motive Olmaları Konusunda Destek Olundu

-Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav öncesi büyük tatbikat- YKS sınavı öncesi TÜGVA tarafından düzenlenen tatbikat sınavında heyecan doruktaYükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yaz 15-16 Haziran 2019’da gerçekleşecek. Sınava 3 Milyona yakın öğrenci katılacak. Bu zorlu sınav öncesi, Bursa Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından farklı okullardan binlerce öğrencinin başvurusuyla düzenlenen tatbikat sınavı öğrencilerde heyecana sebep oldu. Sabah erken saatlerde Bursa Teknik Üniversitesi'nin yolunu tutan öğrenciler gerçekleşecek sınav öncesi sınava nasıl girecekleri konusunda bilgilendirilerek hataya düşmemeleri konusunda uyarıldı. Yaklaşık 400'ü aşkın gözetmen eşliğinde sınava giren öğrenciler, yüksek puan alıp istedikleri yerlere gidebilmek için ter döktü. Saat 10.00'da başlayan sınav 12.30'a kadar devam edecek.TÜGVA'dan yapılan açıklamada, çeşitli okullardan binlerce öğrencinin tatbikat sınavına başvuru yaptığı belirtilerek, "400 gözetmen ile YKS sınavının heyecanını öğrenciler önceden yaşadı. Onlara motive olmaları konusunda destek olundu" dediler.Sınava gelen öğrenciler ise büyük zorlu sınav öncesi bunun onlar için tatbikat olduğunu ve hayallerine bir adım daha yaklaştıklarını söylediler.Editör: Bahar Yüksel