- 15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti 

Bu haber 04 Mayıs 2019 18:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

Şehit Kızı Ölmeden Önce Uzun Süre Tedavi Gördü

- 15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Özel Harekatçı Çakır'ın şehit olmasından 20 gün önce doğan kızı 2,5 yaşındaki Eylül Çakır hayatını kaybetti. Küçük Eylül Çakır'ın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ve dün hayatını kaybettiği öğrenildi.Hayata gözlerini yuman Eylül Çakır'ın babası Seyit Ahmet Çakır'ın yanına defnedileceği belirtildi.Editör: Bahar Yüksel