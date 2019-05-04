​Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi'nin Gelir-Giderini Her Ay Belediye Binasına Asacak

Her Ay Düzenli Olarak Belediye Binasına Asılacak

- Eyyübiye Belediyesi’nin ilk ayın gelir-gider tablosu açıklandıEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği ‘her ay düzenli olarak belediyenin gelir-gider tablosunu açıklayacağım’ sözünü yerine getirdi.Kuş, belediyenin 1-30 Nisan 2019 tarihleri arasındaki gelir giderini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Kuş, “ Her ay düzenli olarak gelir ve giderlerimizi açıklayacağız. 400 bin Eyyübiyeli’nin hakkını kuruş kuruş koruyup onlara layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel