İstanbul İndirimlere Doyamadı! Su %40 İndirimli Olacak. Beyazgül, ŞUSKİ’ye Talimat Verecek Mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında vaat ettiği ulaşım ve su indirimi için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı 3 Mayıs 2019 tarihli Ulaşım Daire Başkanlığı'na gönderilen yazıda, İstanbul'da toplu taşımanın geliştirilmesi ve İstanbulluların kolay ulaşımını sağlamak için 4736 sayılı kanun talimatları da esas alınarak mayıs ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gündemine aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL'den 50 TL'ye düşürülmesi konusunun alınarak, gerekli çalışmanın yapılması istendi.















İmamoğlu’nun Yaptığı İndirimler Nelerdir?

İmamoğlu ayrıca;

0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı,

0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı,

Dini-milli-resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması konularının gündeme alınması da talep edildi. Daha önce dini bayramlarda toplu taşıma yüzde 50 indirimli olarak yapılıyor, milli bayramlarda her hangi bir değişiklik olmuyordu. Şimdi hepsinde taşımalar ücretsiz olacak.

















Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su İndirimi Yapacak Mı?

Gözler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün seçim çalışmaları sırasında verdiği vaatlerin hangilerinin gerçekleşeceği merak konusu haline gelirken, vatandaşlar en çok elektrik sorunu için çözüm beklediklerini ifade etti.











Editör: Bahar Yüksel