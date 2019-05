Erdoğan,17 Yılda Üç Kattan Fazla Büyüyerek, İhracatını 4,5 Kat, Turizmini Dört Kat Artırmış Bir Ekonomiye Sahip

“Ülkemizi Hedef Alan Operasyonlar Karşısında Çok Daha Güçlü Bir Duruş Sergileyebiliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovalig Ödül Töreni’ne katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada ve Türkiye’de inovasyon alanında fark ortaya koymuş isimleri bir araya getiren etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.Türk milletinin yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, üretkenliğe açık bir millet olduğunu, ancak bir an önce neticeye ulaşmak isteğiyle hep kestirme yollara gittiği için pek çok işi yarım bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda bu doğrultuda olumlu gelişmeler, ciddi mesafeler alındığını, geçen günlerde açılan IDEF’19 Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilenen yerli ürünlerin buna kanıt olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi hedef alan operasyonlar karşısında giderek çok daha güçlü bir duruş sergilendiğini, maruz kalınan haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgâhlar karşısında her alanda kendi göbeğini kendisi kesmeye başlayan Türkiye’nin önündeki engelleri aşacak bir yolu mutlaka bulduğunu kaydetti.Türkiye’de ortaöğretimden üniversitelere, iş dünyasından kültür-sanata kadar her alanda gözle görülür bir inovasyon heyecanının yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler, gerek ihracatımızın artırılması ve niteliğinin yükseltilmesi, gerek diğer alanlarda ortaya koyduğunuz gayretlerle ülkemizin beka mücadelesinin en ön saflarında yer alıyorsunuz” dedi.“Ülkemiz ihracatının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 83 bin üyesiyle, Türk Ticaret Diplomasisi’nin sahadaki en büyük gücüdür” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz ay itibariyle ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 atarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece, dış ticaret açımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise geçen yılın Nisan ayında yüzde 68,3 iken, bu yıl aynı oran yüzde 84,4’e yükseldi. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değildir” bilgisini paylaştı.Sanayici, girişimci ve ihracatçılarla hep birlikte ileriye gitmek için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, üretkenlikte değil, bunu sisteme bağlayıp ticarileştirmede sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu tür platformlar, en ücra köşedeki marangozumuzdan yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan en modern tesisimize kadar her yerde bu anlayışın yerleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu yaklaşımı yaygınlaştırdığımızda ne kaynak sıkıntısı, ne pazar sıkıntısı yaşarız. Bir de bunun üzerine bizim insanımızın çalışma azmini ve becerisini eklediğimizde, Allah’ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur.”Cumhurbaşkanı Erdoğan, rekabet ortamının üretici maliyetleri aşağı çekerken, ürün kalitesini yükselttiğini, bu zorlu denklemin de inovasyon ve yenilikle çözümleneceğini belirterek, yapay zekâ uygulamalarının önemine vurgu yaptı.Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıktıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Ofisi kurduklarını, e-Devlet uygulamasını hızlandırdıklarını kaydetti.“Geleceğin ekonomisinin ekosistemi içinde kalmanın yolu bu sürecin anahtar kavramı olan inovasyondan geçiyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçıların, büyük sanayicilerin, KOBİ’lerin ve ekonomi birleşenlerinin yanında yer alacağını tekrarladı.Türkiye’nin içine çekilmek istenen tuzaklara düşmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu millet, bir asır önce doğudan-batıdan, kuzeyden-güneyden ve hatta içeriden saldırıya uğradığı dönemde pes etmedi, mücadeleyi bırakmadı ki şimdi ümitsizliğe düşsün” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki yerlilik oranına dikkati çekerek, yerli ve millî imkânlarla terörle mücadelede başarıyı elde ettiklerini, çok kısa zamanda da terörün belini kıracaklarını bildirdi.Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada siyasi ve diplomatik güce sahip olduğunu, 17 yılda üç kattan fazla büyüyerek, ihracatını 4,5 kat, turizmini dört kat artırmış bir ekonomiye sahip olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mesele askerî güç ve güvenlikse, dünyanın en tehlikeli, en eli kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz. Mesele birlik ve beraberlikse, hamdolsun vesayetle mücadeleden darbe girişimlerine kadar her konuda tek yürek, tek yumruk olarak hareket eden bir milletiz. Ecdadın çok daha kötü şartlarda 600 yıllık bir cihan devletinin küllerinden yepyeni bir Cumhuriyet kurmayı başardığı yerde, biz bu genç fidanı yeni bir çınara dönüştürmeyi haydi haydi başarırız. İstedikleri kadar birliğimize-beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar, istedikleri kadar tuzaklar kursunlar… Bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler, bizi mücadelemizde daha da güçlü kılar. Çünkü Türkiye, artık her üflendiğinde, her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir.”Türkiye’nin her alandaki yükselişinin tarihî, siyasi ve ekonomik olarak rekabet içinde olduğu kesimleri rahatsız ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorumluluklarını yerine getirdiği hâlde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye yapılmamasının başka bir izahı bulunmadığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Neymiş? Avrupa Birliğine tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Yani şimdi bunlar böyle istiyor diye bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Ben boşuna üç çocuk demiyorum, daha büyüyeceğiz, ne kadar büyürsek bilesiniz ki o kadar güçlü olacağız, en büyük korkuları bundan geliyor” değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Birliği’nin mülteciler konusunda Türkiye’ye verdiği sözleri yerine getirmediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Avrupa ülkeleri hâlâ huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur” dedi.Türkiye’nin, Suriye topraklarını yeniden güvenli hâle getirme çabalarına da destek bulamadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hâlâ kafalarında bir ‘Türk Baharı’ özlemi var. Hâlbuki onların baharlarının girdiği her yer kara kışa dönmüştür. İşte buyurun Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen hâlâ Türkiye’deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler, önce kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne bir baksınlar. Daha çok yanacaksınız, yanacaksınız. Suriye’yi önce bataklık hâline getirip, sonra bundan şikâyet edenler, şimdi de ülkemizin sınırlarını bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışıyor.”“Şimdi yüzyılın projesi diye bir şey çıkarttılar. Ne yapacaksınız? Bu ne biliyor musunuz? Bu proje tamamen Ortadoğu’yu karıştırma projesidir. Böl-parçala-yut mantığının yen bir jargonla uygulamasıdır. Türkiye olarak biz buna da müsaade etmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz. Münbiç ve Fırat’ın doğusu dâhil tüm Suriye topraklarını, buraların gerçek sahiplerine teslim edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin savunma ihtiyaçlarına saygı duymayıp, yaptırım tehditleriyle bizi köşeye sıkıştıracaklarını sananlara diyoruz ki Türkiye ne Ortadoğu’dur ne Balkanlardır ne Güney Amerika’dır. Türkiye, binlerce yıllık devlet tecrübesi, muhteşem medeniyet geçmişi ve coğrafyasındaki bin yıllık hâkimiyetiyle, birikimiyle kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır” vurgusunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bağımsızlığına karşı yapılacak ekonomik ve siyasi her hamlenin başarısız kalmaya mahkûm olduğunu belirterek, “Sonu ölüm de olsa mücadeleden korkmayan ve kaçmayan bir milleti küçük oyunlarla teslim alabileceklerini sananlara yanıldıkları göstermeye her zaman hazırız. Çanakkale’den 15 Temmuz’a kadar bunu hep yaptık, yine yaparız. Bu milletin istiklaline ve istikbaline göz dikip de iflah olan kimse yoktur” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli olarak üretimi, ihracatı, büyümeyi, gelişmeyi, kalkınmayı, inovasyonu, istihdamı, eğitimi, yatırımı, projeyi konuşacak ve hayata geçireceklerini belirterek, ödül alacak firmaları tebrik etti.Editör: Ahmet Şen