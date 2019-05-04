Beyazgül ve Canpolat'tan Şanlıurfa Spora Destek

Belediyeye ait Sakıbın Köşkü tesislerinde yapılan toplantıda Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, krizin çözümü için gerekli maddi desteği sağlayacağını belirtmişti. Şanlıurfaspor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül,ve Haliliye Belediye başkanı Mehmet Canpolat Şanlıurfaspor’a Maddi destek sağladığını belirterek teşekkür mesajı yayımladı.Şanlıurfaspor Kulübü yayımladığı mesajda şunları ifade etti;"Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye başkanımız sayın Mehmet Canpolat'a bugün kulübümüze yapmış oldukları maddi destek ile futbolcularımızın bi kısım primleri ödenmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz."dediEditör: Ahmet Şen