Ekrem İmamoğlu'ndan Çamlıca Cami Açıklaması

Hukuki süreç devam ediyor ve tedbirli şekilde izliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra ilk defa tüm CHP’li belediye başkanları ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çamlıca Camii’nin açılışına katılmayıp parti genel merkezine gelmesiyle ilgili, “Ben bir davet almadım. Davet alsaydım programımı ona göre düzenleyebilirdim. Olsun, Ankara’dayız. Hacı Bayram Veli’ye gider, milletimiz için duamızı ederiz“ diye konuştu.YSK’nın Pazartesi günü İstanbul kararı ve dün başlatılan soruşturmada sandık başkanlarının ifadeye çağrılmasını değerlendiren İmamoğlu, Türkiye’de son sözü söyleyecek kurulun YSK olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Son söz Türkiye’nin demokrasisi için çok önemli. Ağır bir yükleri var. Bu ağır yükün hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum. Şu an yaptıkları şey kendilerini sorgulamak oluyor. Hukuki süreç devam ediyor ve tedbirli şekilde izliyoruz” şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun “Belediyelerin önemli gelir kaynakları olan metroların gelirlerine el konulacağı şeklindeki haberlere nasıl bakıyorsunuz?” sorusu üzerine İmamoğlu, “Orada aslında belediyenin önemli gelir kaynağı olarak bakmamak lazım sürece. Seçimden önce ve sonra diye bakıyoruz ve izliyoruz. Bu kararları alırken seçime göre mi yoksa şehirlerin adalet duygusuna göre mi karar verdiklerini inceliyoruz. Bazı hazırlıklar açısından KHK şeklinde farklı duyumlarımız da var. Açıklamalarımız olacak ama alınan kararlar hiç de adil görünmüyor” dedi.Editör: Ahmet Şen