Beyazgül Aşevinde İhtiyaç Sahiplerine Yemek Dağıttı

1993 yılından bu yana kent merkezindeki dar gelirli ailelere yönelik kuru gıda, giyecek ve sıcak yemek yardımında bulunan Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'ni ziyaret eden Beyazgül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buraya gelen ihtiyaç sahipleri vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.Yıllardır ihtiyaç sahiplerine aş ulaştırmak adına çok güzel çalışmalara imza atıldığını belirten Beyazgül, tüm Şanlıurfalıları aşevine destek vermeye davet etti.Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Bu gün gerçek garibanların, ihtiyaç sahiplerinin ve yetimlerin aş aldıkları aşevini ziyarete geldik. Aziz ve Ali hocalarımdan Allah razı olsun. Buraya geldiğimizde onlara Aziz baba, Ali Baba diyorlar. Ramazan ayının yaklaştığı süre içerisinde Allah razı olsun onlardan, Peygamberler şehri Şanlıurfa’da duaların Allah’a ulaştığı bir makamdayız, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi buraya destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.Aşevi Sorumlusu Abdülaziz Kutluay da, “Sayın Başkanımız Zeynel Abidin Bey’e hayırlı olsun. İlk etapta bizleri unutmayarak yanımıza geldikleri için de teşekkür ediyoruz. Sık sık kendilerini bekliyoruz” dedi.Aşevi sorumlusu Ali Topal ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizleri ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İlk defa Belediye Başkanı olarak gelmiştir, İl Başkanlığı döneminde de hep yanımızdaydı inanıyoruz ki her zaman yanımızda olacaktır. Devlet büyüklerimiz yanımızda oldukları sürece bizler bu hizmeti seve seve yapmaya devam ederiz” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen