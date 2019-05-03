Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Mayıs 2019 20:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar İşkur Kura Çekim Sonuçları Açıklandı

Toplum Yararına Projesi (TYP) Kapsamında İŞKUR Bünyesinde Ceylanpınar Belediyesinde 6 ay süreyle istihdam edilecek 45 asil, 45 yedek geçici işçi kura çekimi yapıldı.

Ceylanpınar İşkur Kura Çekim Sonuçları Açıklandı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konferans salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun hazır bulunurken vatandaşlar da kuraya yoğun ilgi gösterdi.





Yaklaşık 1 saat süren kura çekiminde, 45 asil ve 45 yedek geçici isim belirlendi.

İŞTE KURA SONUCU İSMİ ÇIKAN İŞÇİ ADAYLARI

***ASİL LİSTE


ABDURRAHMAN ALKAN
GÜNEŞ YETEK
AHMET EKE
BUCAK KARAKOYUN
SULTANİ BAHURŞAH
MEHMET ALİ KARADAL
HÜRRİYET KULGİ
KUDRET MERMER
HAMDİYE EŞLİ
EMİNE AKIN
ALİ ARAN
NESRA CEYLAN
CENET ÇELİK
AYŞE YAŞLI
HALİME ÇİFTÇİ
SERAP USLU
EMİNE YİĞİT
ZEKİYE ELVERİR
TÜRKAN GEÇEN
SABRİYE ÇELİK
KÜBRA KIRDAR
EMİNE YAŞLI
AYTEN GÜNTEKİN
HAVVA ÇARDAK
ADLE UÇKAN
NECLA DOĞAN
SEMRA GÜZEL
MUKADDES ŞENER
RABİA ÇELİK
AHMET ZENGİN
EMİNE BİÇİYOR
MELEK ÖZDEMİR
ENVER ZENGİN
MERYEM ÖZASLAN
HALİL ÖZDEMİR
MEYREM KILIÇ
FİDAN ER
FIDDA MASKAN
HADRA AKUŞ
ABDULCELİL ALTUNDAL
İBRAHİM AZGIN
FATMA DOĞAN
EMİNE ÇALIŞKAN
HALİME BİRMEÇ
İSMAİL ASLAN

***YEDEK LİSTE
MEHMET ÇOBAN
ALİ DAĞTEKİN
SEVGİ KARAKUŞ
HALİL EMEÇ
GÜLİZAR İLERİ
MİZAR GÖK
MEHMET GÜVEN
MEHMET ALİ YAYAN
GÜLİSTAN DİYEK
HATİCE ASLAN
SULTAN ELMAS
TÜRKAN MERÇ
AYNUR GÜNTEKİN
FATİME AKBULUT
YASEMİN DOĞAN
HATİCE KURT
MERYEM ÇİÇEK
YEZZO TEKİN
ŞÜKRAN DOĞAN
MEHDİYE KAYA
EMİNE FİDAN
AYŞEGÜL KARABULUT
MURAT ZEYBEL
YAZİ DEMİR
AZİZ KILIÇ
HATİCE TANAK
MEHMET ŞENGÜL
ZELİHA FİDAN
İBRAHİM YÜKSEL
AHMET ÇAKMAK
GÜLSEREN İNCE
İSMAİL ALBAYRAK
FATMA YEŞİLOT
KISMET KURŞAK
MEHMET YAŞLI
ERDAL AYKUT
CANAN SARICE
DERYA ASLANLI
ZİNİ İRİ
MUSTAFA DEMİR
ABDULKADİR BÜYÜK
HEDLE EKE
FEVVAZ ÇINAR
FATMA ELVERİR
İBADULLAH ARZUPINAR


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
​Otomobil Değil Sanki Kamyonet
Bir sürücünün otomobili aşırı derece yükleyip şehirler arası yolda gitmesi görüntülere yansırken, bu kadar da olmaz dedirtti.
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
​Lüks Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı
tıra arkadan çarparak hurdaya dönen lüks aracın sürücüsü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Üniversite Öğrencileri Kiralık Otomobille Kaza Yaptı! 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4’ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
Kayıp AA Muhabiri Bulundu! Arama Çalışmasında 2 Asker Şehit Olmuştu
13 gün önce yol çalışmalarını takip ettiği sırada kar kütlesinin kayması ile uçurumdan düşen Anadolu Ajans Muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Nişancı’nın cenazesi Baynırt Devlet Hastanesine götürüldü.
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
​Bakan Soylu, YSK, Çalmayı Hukuk Diliyle Söyledi
Yüksek Seçim Kurulu’nun gerekçeli kararını açıklaması ile ilgili bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “gerekçeli karar hileleri ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
​Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir sokak köpeği bıçaklanarak, ölüme terk edildi.
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
​Açıköğretim öğrencilerine yaz okulu müjdesi
Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açacağını duyurdu.
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
BB Başkanı, Suriyeliler Ülkelerine Bayhram Tatiline Gidiyorsa Tehdit Yoktur
Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Suriyeliler ülkelerine ziyarete gidebiliyorlarsa tehdit yoktur
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
Son Dakika Askerlik Açıklaması! Kanun Yürürlüğe Girerse Askerler Terhis Olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu anda kışlada olan askerler kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler” dedi.
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
​Gasilhanede Fark Ettiler! Yanlış Cenazeyi Aldılar
Trafik kazasında hayatını kaybeden ses sanatçısı yakınlarına Adli Tıp Kurumu morgunda başkasının cenazesi verildi. Yanlışlığı gasilhanede fark eden yakınları, cenazeyi değiştirdikten sonra toprağa verdi.
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
​Şanlıurfa’da Dur İhratına Uymayan Sürücü Kovalamacanın Ardından Yakalandı
Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
​Gölde erkek cesedi bulundu
​Gölde erkek cesedi bulundu
Topraklı mahallesinde bulunan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.
​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu
​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿