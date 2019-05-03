Ceylanpınar İşkur Kura Çekim Sonuçları Açıklandı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konferans salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun hazır bulunurken vatandaşlar da kuraya yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık 1 saat süren kura çekiminde, 45 asil ve 45 yedek geçici isim belirlendi.
İŞTE KURA SONUCU İSMİ ÇIKAN İŞÇİ ADAYLARI
***ASİL LİSTE
ABDURRAHMAN ALKAN
GÜNEŞ YETEK
AHMET EKE
BUCAK KARAKOYUN
SULTANİ BAHURŞAH
MEHMET ALİ KARADAL
HÜRRİYET KULGİ
KUDRET MERMER
HAMDİYE EŞLİ
EMİNE AKIN
ALİ ARAN
NESRA CEYLAN
CENET ÇELİK
AYŞE YAŞLI
HALİME ÇİFTÇİ
SERAP USLU
EMİNE YİĞİT
ZEKİYE ELVERİR
TÜRKAN GEÇEN
SABRİYE ÇELİK
KÜBRA KIRDAR
EMİNE YAŞLI
AYTEN GÜNTEKİN
HAVVA ÇARDAK
ADLE UÇKAN
NECLA DOĞAN
SEMRA GÜZEL
MUKADDES ŞENER
RABİA ÇELİK
AHMET ZENGİN
EMİNE BİÇİYOR
MELEK ÖZDEMİR
ENVER ZENGİN
MERYEM ÖZASLAN
HALİL ÖZDEMİR
MEYREM KILIÇ
FİDAN ER
FIDDA MASKAN
HADRA AKUŞ
ABDULCELİL ALTUNDAL
İBRAHİM AZGIN
FATMA DOĞAN
EMİNE ÇALIŞKAN
HALİME BİRMEÇ
İSMAİL ASLAN
***YEDEK LİSTE
MEHMET ÇOBAN
ALİ DAĞTEKİN
SEVGİ KARAKUŞ
HALİL EMEÇ
GÜLİZAR İLERİ
MİZAR GÖK
MEHMET GÜVEN
MEHMET ALİ YAYAN
GÜLİSTAN DİYEK
HATİCE ASLAN
SULTAN ELMAS
TÜRKAN MERÇ
AYNUR GÜNTEKİN
FATİME AKBULUT
YASEMİN DOĞAN
HATİCE KURT
MERYEM ÇİÇEK
YEZZO TEKİN
ŞÜKRAN DOĞAN
MEHDİYE KAYA
EMİNE FİDAN
AYŞEGÜL KARABULUT
MURAT ZEYBEL
YAZİ DEMİR
AZİZ KILIÇ
HATİCE TANAK
MEHMET ŞENGÜL
ZELİHA FİDAN
İBRAHİM YÜKSEL
AHMET ÇAKMAK
GÜLSEREN İNCE
İSMAİL ALBAYRAK
FATMA YEŞİLOT
KISMET KURŞAK
MEHMET YAŞLI
ERDAL AYKUT
CANAN SARICE
DERYA ASLANLI
ZİNİ İRİ
MUSTAFA DEMİR
ABDULKADİR BÜYÜK
HEDLE EKE
FEVVAZ ÇINAR
FATMA ELVERİR
İBADULLAH ARZUPINAR
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