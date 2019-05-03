Siverek icaret ve Sanayi Odası 75. Genel Kurulu’na Katıldı

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Adnan Akçiçek, Yönetim Kurulu Üyeleri Nurettin Günebakan ve Meclis Üyeleri Hakkı Bucak , Keke Bucak ve Genel Sekreterimiz Yeliz Akın ile birlikte TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen 75. Genel Kurulu’na katıldı. Ayrıca TSO ve TOBB ekibi Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.75. Genel Kurul sebebi ile çeşitli etkinlikler düzenlenerek TOBB Bahçesinde Oda ve Borsalar tarafından Yöresel Ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet tüm stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar. Diğer organizasyon ise TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi.Editör: Ahmet Şen