Albayrak, Yazın Enflasyon Hedefini Tutturacağız

Yıllık Enflasyon Yüzde 19,71’den 19,50’ye Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayına ait enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde bir değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre en fazla fiyat yükselişi yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz grubu ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 27,64 ile ev eşyası izledi. Gıda enflasyonu bir önceki ay yüzde 29,77 seviyesindeydi.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'ye bakıldığında ise Nisan 2019’da bir önceki aya göre yüzde 1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 artış gerçekleşti.Editör: Ahmet Şen