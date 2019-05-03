Çiftlik Bank’ın Ardından Solucan Bank Çetesi 20.000 Kişiyi Dolandırdı

40 Milyon Euro Dolandırdılar

Türkiye'de dolandırıcılar halkın paralarını almak halk ise kolay yoldan zengin olmak adına devamlı yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar bu defa, Gübresi oldukça faydalı olan Kırmızı Kaliforniya Solucanı isi yaptıklarını öne sürüp solucan çiftliği kurma yalanıyla 20 bin kişiden para topladı. 40 Milyon Avro Dolandırdılar.Solucan Bank çetesinin vurgunu ortaya çıkınca mağdurlar savcılığa şikayette bulundu. Çete, "Kaliforniya'dan kırmızı solucan getirip, çiftlik kuracağız. Solucan gübresi pazarlayıp, kar payı dağıtacağız" yalanıyla para topladı.Çetenin ele başlarının Selçuk Özkan, Ali Dinler, Ahmet Altun, Selçuk Güleç ve Mustafa Türeli olduğu açıklandı. Mağdurlar soluğu savcılıkta aldı ancak çete hala yakalanamadı. Mağdurlar, dolandırıcıların yakalanıp en ağır cezayı almalarını istiyor.Editör:Ahmet Şen