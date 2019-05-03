Balıklıgöl Durağı Tehlike Saçıyor

Şanlıurfa’nın Balıklıgöl girişindeki durakta yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi. Amatör bir kameraya yansıyan görüntülerde, Küçük çocukların yoldan geçen araçların önüne atlaması ve tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Durakta bulanan çocuklar aniden çıkıp yola atlıyor. Araçların yolda hızla ilerlediği tehlike dolu yerde bir araç çocuğa hızla yaklaşıyor. Çocukların, zaman zaman oyun oynamak için koşuşturmaları tehlikenin boyutunu giderek arttırdıÇocukların karşıdan karşıya geçmesinin ardından araçların hızlı bir şekilde gelmesi ise tehlikenin boyutunu gözler önünse seriyor. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken karşıya geçmeyi başaran çocuklara çevredekilere rahat bir nefes aldırttı. Yetkilerin her hangi bir can kaybı meydana gelmeden bu konuya acil el atması gerekiyor.İşte yürekleri ağza getiren o görüntüler…Editör: Ahmet Şen