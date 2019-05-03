Nisan Ayının Zam Şampiyonu Limon Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti.Açıklanan verilerle Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, Nisan ayının zam şampiyonu yüzde 31,90'lık fiyat artışıyla limon olurken bu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 0,50 ile kadın kazağı olarak gerçekleşti.Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti:Limon yüzde 31,90Kuru soğan yüzde 31,55Havuç yüzde 26,69Ceket (kadın için) yüzde 23,74Patates yüzde 23,17Gömlek (erkek için) yüzde 22,27Domates yüzde 21,10Gömlek (kadın için) yüzde 19,70Etek yüzde 19,64Ceket (erkek için) yüzde 17,01Pantolon (çocuk için) yüzde 14,95Takım elbise (erkek için) yüzde 13,81Tavuk eti yüzde 12,20Muz yüzde 9,91Makyaj malzemeleri yüzde 9,82Dana eti yüzde 9,24Sarımsak yüzde 8,00Sigaralar yüzde 7,73Yatak örtüsü yüzde 7,19Yatak odası takımı yüzde 6,95Aynı dönemde fiyatı en çok azalan ürünlerde şöyle:Kazak (kadın için) yüzde -0,54Erkek mont yüzde -0,58Telefon ekipmanları (cep telefonu) yüzde -0,80Kazak (erkek için) yüzde -0,82Motor yağları yüzde -0,98Süt yüzde -1,08Oyun konsolu yüzde -1,08Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri yüzde -1,79Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde -1,99Poşet bitki ve meyve çayı yüzde -2,13Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya) yüzde -2,75Traş malzemeleri yüzde -2,81Yumurta yüzde -5,42Marul yüzde -10,39Kabak yüzde -20,57Sivri biber yüzde -25,28Salatalık yüzde -25,85Çarliston biber yüzde -27,34Taze fasulye yüzde -31,51Patlıcan yüzde -48,20Editör: Ahmet Şen