Urfa’da Çarptığı Köpeği Hayata Döndürmek İçin Her Şeyi Yaptı, Başaramadı

Dakikalarca Köpeğe Kalp Masajı Yaptı

- Köpeği hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptıEdinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Çarpma sonrası otomobilinden inen sürücü, köpeğin nabzının atmadığını fark ederek, çevredekilerden de yardım isteyerek köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Dakikalarca nabzı atmayan köpeğe kalp masajı yapan sürücü başarısız oldu.İhbar üzerine olay yerine giden veteriner ekipleri de köpeği araca koyarak veterinerliğe götürdü. Ekipler, veterinerlikte yaptığı müdahaleye rağmen köpeği hayata döndüremedi.Öte yandan, aracıyla yoldan geçen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'da yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi.Editör: Ahmet Şen