Elektrik Akımına Kapılan Adam Ağır Yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt’in Kooperatif Mahallesi Termol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı inşaattaki su pompalama (hidrofor) motorunu kontrol ettiği sırada Mehmet B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mehmet B., yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen