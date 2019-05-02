​Tecavüze Uğrayan Çocuklar İçin, Büyüyünce Ak Parti’yi Destekleyecekse bunu Yaşaması Daha İyidir, dedi

-Çocuk istismarıyla ilgili skandal paylaşım yapan kadın gözaltında

Büyüyünce Ak Parti’yi Destekleyecekse Bunu Yaşaması Daha İyidir

Halkı kin ve Düşmanlığa Sevk Etmekten Gözaltına Alındı

“Çolpan Işın Taner” isimli hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir” yazan kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Küçükçekmece'de çocuğun cinsel istismarı olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşım nedeniyle kadın hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.Mesude Işın Taner olduğu tespit edilen kadın, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Kadın ilk ifadesinde, yaşam koçluğu yapmadığını, pişman olduğunu ve paylaşımı sildiğini ifade etti. Mesude Işın Taner, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.Editör: Bahar Yüksel