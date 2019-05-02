​GAP Bölgesi İçin Karbon Nötr Ekonomiye Geçiş Eylem Planı Oluşturuluyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2012 yılından beri yürütülen “GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’” GAP Bölgesindeki çeşitli kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Şanlıurfa’da düzenlenen olan çalıştayda değerlendirildiGAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “İdaremiz tarafından, 2012 yılından beri yürütülen “GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi’” kapsamında ODTÜ-MATPUM Merkezi ile işbirliği içerisinde uygulamaya konulan, "GAP Bölgesi’nde Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Etüd Projesi"nin eylem planı ve pilot proje fizibilite taslakları, GAP Bölgesindeki çeşitli kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Şanlıurfa’da düzenlenen çalıştayda değerlendirildi. İfadelerine yer verdi.Toplantıda, katılımcıların görüşleri alınarak eylem planı şekillendirildi.Editör: Bahar Yüskel