​Vali Erin Haftasonunu Vatandaşa Ayırdı

Haleplibahçe Mahallesindeki işlerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileyen Vali Erin, esnafla sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi. Mahalle ziyareti kapsamında kahvehaneleri de ziyaret eden Vali Erin, buralarda da vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti.Vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Vali Erin’in ziyaret ettiği yerlerden biri de Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan (Aligör) Mahallesi oldu. Burada da esnafı ziyaret eden Vali Erin, ziyaret sonunda bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.Editör: Bahar Yüksel