​Şanlıurfa İtfaiyesi Minik Kediyi Kurtardı

Bu haber 02 Mayıs 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Otomobilden Kedi Sesi Geliyor

- Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıEdinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobil sahibini çağırarak otomobilin motor kaputunu açmasını istedi. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi doğal yaşamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Editör: Bahar Yüskel