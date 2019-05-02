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Bu haber 02 Mayıs 2019 22:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa İtfaiyesi Minik Kediyi Kurtardı

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

​Şanlıurfa İtfaiyesi Minik Kediyi Kurtardı

- Otomobilde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 


 

Otomobilden Kedi Sesi Geliyor

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobil sahibini çağırarak otomobilin motor kaputunu açmasını istedi. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi doğal yaşamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 




Editör: Bahar Yüskel
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