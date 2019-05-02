​Şanlıurfa’da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Şanlıurfalı Vatandaşlar Dikkat! Gece Yağışlar Artabilir

- Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesin’de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bugün doğu bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman ile Mardin ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Editör: Bahar Yüksel