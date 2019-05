Facebook Çöktü! Facebook’a Neden Girilemiyor?

Facebook, an itibariyle çöktü. Uygulamaya giren kullanıcılar uyarı ekranıyla karşılaşıyor. Çıkan ekranda “Sorry, something went wrong. (Üzgünüz, Bir şeyler ters gitti)” uyarı ile karşılaşılıyor.

Facebook’a Neden Girilmiyor?

Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, aynı sorun İnstagram'da da gerçekleşti. Sosyal medya kullanıcıları İnstagrama erişim sağlayamıyor.







Haftalar Önce de Çökmüştü

Haftalar önce yaşanan erişim sorununda Facebook, Instagram ve WhatsApp aynı anda erişimdem kopmuş ve saatlerce dünya genelinde normale dönememişti.

Editör: Bahar Yüksel