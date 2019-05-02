​Şanlıurfa’da Kaza! 4 Yaralı

Kazada 4 Kişi Yaralandı

Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde yeni sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep Çelik yönetimindeki 35 MTB 83 plakalı araç ile Mustafa Kıran hâkimiyetindeki 63 EA 600 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Mustafa K., Suna Kıran C., Murat Berat C. ve Recep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Editör: Bahar Yüksel