Kayalıkta Fotoğraf Çekme Faciası Bitmiyor! Aynı Olay Şanlıurfa'da Yaşanmıştı

Dengesini kaybederek Kayalıklardan Düştü

Şanlurfa’da da Yaşanmıştı

Edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Gazipaşa İlçesine bağlı Soğukoluk Yaylası'na ailesiyle birlikte pikniğe giden Kerim Daş (59), manzara fotoğrafı çekmek için uçurumun kenarında bulunan ağaca çıktı.Daş, dengesini kaybederek 20 metre yüksekliğinde uçuruma düştü. Ailesinin sağlık ve güvenlik güçlerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Daş'ın cansız bedenine uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Daş'ın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ, fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Halil Dağ’ın 16 yaşındaki kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düşüp ağır yaralanmıştı.Editör: Bahar Yüksel