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Bu haber 02 Mayıs 2019 14:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Ölenlerin Cenazeleri Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

HAK-İŞ Kriz Komitesi Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, dün Şanlıurfa’da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Yaralanan 13 kişiden 2’sinin taburcu edildiğini, hayati tehlikesi süren 3 kişinin ise Elbistan’a nakil edildiğini söyledi.

​Şanlıurfa’da Ölenlerin Cenazeleri Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

HAK-İŞ Kriz Komitesi Başkanı ve Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız dün yaşanan trafik kazasıyla ilgili HAK-İŞ Şanlıurfa il binasında yaralıların son durumu ile ilgili toplantı düzenlendi. 


 

Kazanın sebebi patlayan lastik 

Yıldız, kazanın sebebinin otobüsün yanında seyir eden başka bir aracın lastiğinin patlaması olduğunu belirterek, kazada ölenlerin ise bugün toprağa verileceğini söyledi. Genel Sekreter Yıldız, "Şanlıurfa’daki 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş’tan kente gelen otobüs, dün sabah saatlerinde Suruç-Birecik karayolu Mirkelam Tesisleri yakınlarında kaza yaptı. Meydana gelen feci kaza da 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 işçi için bugün Elbistan’da Hocazade Camisi’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazları kılınacaktır" dedi. 



 

“3 yaralımız ciddiyetini koruyor” 

Yaralılardan 2'sinin taburcu olduğunu anlatan Osman Yıldız, “Dün HAK-İŞ ve Memur- Sen konfederasyonları olarak, Şanlıurfa’da ortak 1 Mayıs programımız vardı. Çevre illerden buraya arkadaşlarımızı getirmiştik. Yaklaşık 30 bin kişilik bir katılımla kutlamaya başlamıştık. Ama sabah erken saatlerde Elbistan’dan Şanlıurfa’daki programa katılmak üzere bir otobüsle gelen vatandaşlarımız, yolda kaza yaptı. Büyük bir kaza oldu. Kazada 5 arkadaşımız hayatını kaybetti. 13 arkadaşımız da yaralandı. Yaralı arkadaşlarımız Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere nakil edildi. HAK-İŞ ve Memur- Sen Genel Başkanlarımız beraber bir toplantı yaparak komite kurduk. Oluşturduğumuz komite çalışmalarını sürdürmektedir. Başka Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye’den üst düzey yetkili başsağlığı mesajları aldık. Dün öğleden sonra akşamüstü Suruç’ta bir Birecik’te 4 bulunmaktaydı. Bu cenazelerimiz 20.00 saatlerinde Elbistan’a nakili gerçekleştirilmiştir. Şanlıurfa’daki 4 hastanemizde 13 yaralımız bulunmaktadır. 13 yaralımızdan 5 vatandaşımız hastanelerden ayrılmıştır. Bu Akşam saatlerinde 2 kardeşimiz taburcu olmuştur. Geriye kalan 3 hastamızda Elbistan’a nakil yapılmıştır. Bugün itibarıyla Şanlıurfa’da 8 hastamız bulunmaktadır. Hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Elbistan’a gönderilen 3 yaralılarımız sağlık durumları ciddiyetini korumaktadır. Bugün Elbistan’da 5 tane cenaze var. Bunlar öğle namazı müteakip defin işlemleri gerçekleşecektir. Elbistan Hocazade camisinde cenaze namazları kılınacaktır. Cenaze namazına büyük bir katılım bekliyoruz. HAK-İŞ ve Memur-Sen Genel Başkanlarımız cenaze namazına katılacaktır” diye konuştu. 





Editör: Bahar Yüksel
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