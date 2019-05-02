​Beyazgül, Urfaspor Krizini Çözüyor

Urfaspor’a Maddi Destek Sağlayacak

"Şanlıurfa'daki tüm gençlerimiz sporun her branşına ulaşmalı"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, spor camiası yetkilileriyle bir araya geldi. Beyazgül'ün ev sahipliği yaptığı toplantıya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, spor yazarları ve spor programı yapımcıları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.Görüşme dün akşam Belediyeye ait Sakıbın Köşkü tesislerinde yapıldı. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, krizin çözümü konusunda fikir birliğine vararak, bugün de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile yapılacak görüşmenin ardından Urfaspor’a maddi desteği sağlayacakları belirtildi.Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik pozitif ayrıcalık tanıyacaklarını belirten Beyazgül, toplantının ardından yaptığı değerlendirmesinde "Şanlıurfa'da spor camiası ile bir araya geldik. Spora ilişkin tüm konuları ele alarak bir toplantı düzenledik. Şanlıurfaspor'dan amatör sporların geleceğine yönelik her türlü istişarede bulunduk. Arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu daha bir başlangıçtır. İlerleyen süreçlerde yine sporun her branşında sporcu, yönetici ve ilgili arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel