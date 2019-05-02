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Bu haber 02 Mayıs 2019 19:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Tarlada 1 Lira, Tezgâhta 6 Lira

Hasadı yapılan turfanda soğan tarlada 1 liraya alıcı bulurken, sofralara gelene kadar tezgahta 6 liraya satılıyor.

​Tarlada 1 Lira, Tezgâhta 6 Lira

-Soğan tarlada 1 lira, tezgahta 6 lira


 

Soğanın Satışındaki Yüksek Orandan Yakınılıyor

Osmaniye'de kuru soğan hasadı başladı. İlk ürünler hasat edilerek iç piyasada satışa sunuluyor. Bu yıl soğan rekoltesinden oldukça memnun olan üretici, soğanın tarladaki kilogram fiyatı ile tezgahta satılan fiyatı arasında yüksek fark bulunmasından yakınıyor. Üreticiler market ve pazarda yüksek fiyattan satılan soğanın bu yıl tohum fiyatlarını etkileyeceğinden de endişe ediyor. 




 

Maliyetimizi Zor Karşılıyoruz

Osmaniyeli soğan üreticisi Necati Aykan, soğanda bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, “Çok şükür hasadımız bu yıl güzel. Fiyatlarımız önceleri yüksekti. Vatandaşlarımız da soğanı yüksek fiyattan yiyordu. Fakat şu anda fiyatlar kilogramı 1 liraya kadar düştü. Tahmin ediyorum bu seviyeyi korur. İlk hasat ürünlerimizi genelde İstanbul, Trabzon, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine gönderiyoruz. Ülkemizde bu yıl soğan ekimi az yapıldı. Önceleri tarlada fiyatı 2 buçuk lira, 3 lira gibi satılıyordu. Şu anda ise 1 liraya satılıyor. Maliyetimizi zor karşılıyoruz. Gübre mazot ilaç derken üretici olarak sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu.  




Editör: Bahar Yüskel
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