​Yeni Tecavüz Yasası Onaylandı! Tecavüzcüsünü Öldüren Kadın Ceza Almayacak

Rusya’da Kadınlara Nefsi Müdafa

Tüm Kadınlar Kendini Savunacak

Türkiye Tecavüz Yasası Nedir?

- Rusya’da yeni tecavüz yasası onaylandıRusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı. Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.Rusya’da kadın hakları savunucuları, onaylanan yasanın arkasında olduklarını belirterek, kadınları bu yasa doğrultusunda bilinçlendireceklerini ve tüm kadınları kendilerini savunmaya teşvik edeceklerini açıkladı.Türkiye’de de son yıllarda daha sık rastladığımız taciz ve tecavüz olaylarından sonra ülkemizde de böyle bir yasaya yer verilmesi gerektiğini savunan binlerce insan var. Türkiye tecavüz yasasında yeni değişiklikler yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline gelirken, gözler Ankara’ya çevrildi.Editör: Bahar Yüksel