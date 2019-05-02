​Yeni Tecavüz Yasası Onaylandı! Tecavüzcüsünü Öldüren Kadın Ceza Almayacak

- Rusya’da yeni tecavüz yasası onaylandı
Rusya’da Kadınlara Nefsi MüdafaRusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı. Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.
Tüm Kadınlar Kendini SavunacakRusya’da kadın hakları savunucuları, onaylanan yasanın arkasında olduklarını belirterek, kadınları bu yasa doğrultusunda bilinçlendireceklerini ve tüm kadınları kendilerini savunmaya teşvik edeceklerini açıkladı.
Türkiye Tecavüz Yasası Nedir?Türkiye’de de son yıllarda daha sık rastladığımız taciz ve tecavüz olaylarından sonra ülkemizde de böyle bir yasaya yer verilmesi gerektiğini savunan binlerce insan var. Türkiye tecavüz yasasında yeni değişiklikler yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline gelirken, gözler Ankara’ya çevrildi.
Editör: Bahar Yüksel
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