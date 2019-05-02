​Bozova'da Ailesi Olmayan Yaşlılar Yalnız Değil

​Bozova Sosyal Hizmet Merkezi Rutin Ziyaretlerine Devam Ediyor

-Bozova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Yalnız Yaşayan Yaşlıların YanındaBozova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü sosyal hizmet alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal hizmete muhtaç aileleri ziyaret eden ve onların alması gereken hizmetler konusunda bilgilendiren Bozova Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları, rutin olarak gerçekleştirdikleri yalnız yaşayan yaşlıları da yaptıkları ziyaretleri aksatmıyor.Son olarak kırsal kesimlerde yaşayan yaşlıları ziyaret eden Bozova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, yaptığı açıklamada;“İlçemiz kırsal mahallelerindeki hanelerinde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza yönelik aylık rutin olarak yaptığımız ziyaretlerimiz, devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel