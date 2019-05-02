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Bu haber 02 Mayıs 2019 08:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine getirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa'ya giden işçileri ve yakınlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri memleketleri Elbistan ilçesine getirildi.

​Şanlıurfa’daki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine getirildi

Hak-İş Sendikası tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi işçilerini taşıyan midibüsün, otomobilin çarpması sonucunda devrilmesiyle yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze araçları ile memleketleri Elbistan’a getirildi. Cenaze araçlarının, Elbistan Devlet Hastanesi morgunun önüne gelişi esnasında gözyaşları sel oldu. Cenazeleri karşılamaya, hayatını kaybeden 5 kişinin aileleri, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri geldi. Cenazelerin içinde olduğu tabutlar, gözyaşları içerisinde araçlardan alınarak morga konuldu. 





 

Hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlenecek 

Elbistan Kaymakamlığı, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Şükran Entemiz ve kızı Melike Uysal, Gazel Kısaca, Havva Ağca ve Onur Yay için 2 Mayıs 2019 Perşembe günü cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu. 
Cenaze namazının, öğle namazına müteakip Hocazade Camii’nde kılınacağı belirtilen duyuruda, “1 Mayıs etkinliklerine katılmak için Elbistan’dan Şanlıurfa’ya giden Elbistan Devlet Hastanesi personelleri ile yakınlarını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 5 vatandaşımız için 2 Mayıs 2019 saat 12.30’da öğle namazına müteakip Hocazade Cami’ inde toplu cenaze namazı kılınacaktır” denildi. 


 

Feci kaza 5 kişiyi yaşamdan kopardı 

20 gün önce dünya evine giren hastane çalışanı Melike Uysal ile annesi Şükran Entemiz yaşanan kazada hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitiren Gazel Kısaca isimli hastane çalışanının 3 çocuğu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yine kazada ölen Onur Yay’ın ise, Elbistan Adliyesi’nde zabıt katipliği yaptığı, kazadan yaralı kurtulan eşi ile birlikte yolculuğa çıktığı öğrenildi. Kazanın hayattan kopardığı Havva Ağca’nın ise, annesi Haney Ağca ile birlikte geziye katıldığı bildirildi. Anne Ağca, kazayı yaralı olarak atlatırken kızı ise feci kazadan canlı kurtulamadı. 
Kazada 14 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi, Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde sürüyor. 



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