Suruç Belediye Başkanı Çevik,Kayuyumdan Kalan Borçları Belediye Binasına Astı

HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, kayyum döneminden kalan borçların listesinin yer aldığı pankartları belediye binasına astı31 mart yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın Suruç belediyesini %59,36 oy oranıyla kazanan Halkların Demokratik Partisi adayı Hatice Çevik mazbatasını sonra aldıktan evrakları inceledi.Çevik, evrakların detaylıca incelenmesi ve üzerinde çalışılmasının ardından kayyum tarafından kalan borçların listesinin yer aldığı 15 mertrelik pankartları gelir giderlerleri detayları ile belediye binasına astı.HDP 'li başkan devralan borç kalemlerini tek tek sıraladı.Pankartta yazılan borçların sonunda Suruç Belediyesi’nin toplam borcu 22,023,671,16 olarak yer aldı.Editör: Ahmet Şen