Urfa sporlu Eski kaleci Mutlu Yılmaz, Urfaspor Antrenörü Ali Tandoğan’ı Haşat Etti

Pazar günü oynanan Menemen Belediyespor maçında alınan 1 puanla play off'u garantileyen Urfa sporlu futbolcular bugüne kadar alamadıkları peşinat ve primleri ödenene kadar antrenmana çıkmama ve kenti terk etme kararı almışlardı. Bunun üzerine Urfa sporlu Eski kaleci Mutlu Yılmaz sosyal medya üzerinden Yaptığı paylaşımla Urfaspor Antrenörü Ali Tandoğan’ı Haşat EttiUrfa sporlu Eski kaleci Mutlu Yılmaz şu ifadeleri kullandı;Sayın Şanlıurfa spor sevenler elbette ki Urfaspor için doğru konuşanların yeri yoktur şu anda takım play of ta takımın teknik direktörü konuşuyor futbolcular bavullarını toplamış gidiyor yaygara yaratılıyor ey Ali Tandoğan bu Türkiye’de sana görev veren bir kulüp hakkında böyle açıklamalar yapamasın sen nerede görev yaptın önce ona bakacaksın isine gelmiyorsa bırakıp gideceksin yönetimi zan altında bırakamasın benim bilgim senden fazladır sende UEFA a deplasmanına şahapsın bende UEFA ‘a deplasmana sahibim senin gibi 10Lara hocayı cebime kor çıkartırım tek farkımız ben Urfaspor formasını giymem sen ise süperliğ forması giymen işine gelmiyorsa bırak git kim seni getirecek bakalım Urfaspor arması şerefiyle taşınacak bir armadır takım play of a kalmış sıkıntının en büyüğü sensin Alı Tandoğan seni bu yönetim getirdi bunu bilesin ya serzeniş etme yada çek git senin yapacaklarının en iyisini Urfalı yapar bunu bilesin bu takım Urfalı hocalarla da şaha kalkar saygılarımla"Editör: Ahmet Şen