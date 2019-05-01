Tuzla’da Küçük Çocuğu Döven Şüpheliye Başsavcılıktan Yeni Ceza

Başsavcılık Şüphelinin Tutuklanmasını Talep Etti

- Başsavcılık adli kontrol altına alınan şüphelinin tutuklanmasını istediAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö.(27) hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.Konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, Yasin Koçak adlı sahsın 28 Nisan günü Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek aynı gün oğlu M.Y. Koçak’ı darp eden kişiden şikayetçi olduğu anlatıldı.2007 doğumlu mağdur çocuk M. Y. Koçak’ın avukat huzurunda alınan ifadesinde “Olay günü arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir sahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu” beyan ettiği kaydedildi.Mağdurun ifadesinde adı geçen tanık G. Kaya’nın da “evinin balkonundan bir şahsın mağduru darp edip ‘bak ben sana daha neler yapacağım’ diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince asağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine ‘o da benim arabama taş atmasaydı’ dedipi vurgulandı.Açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen adli raporda mağdurun kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğunun belirtildiği anlatıldı.Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli U.Ö’nün 30 Nisan 2019 tarihinde yakalanıp hazır edildiği belirtilirken, “Kisiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Kasten Yaralama” suçlarından “elektronik kelepçe takılıp konutunu terk etmemek” suretiyle adli kontrol altına alındığı kaydedildi.Açıklamada, adli kontrol kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği, şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği, ancak itirazın henüz karara bağlanmadığı belirtildi.Editör: Ahmet Şen