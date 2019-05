Urfa'da Kara Fatma'lar Cirit Atmaya Başladı

Şanlıurfa'da sıcak mevsiminin gelmesi ile birlikte sivri sinekler ve kara sinekler kendini göstermeye başlarken, ayrıca 'Kara Fatma' diye adlandırılan böcekler de neredeyse her cadde ve sokakta gezmeye başladı.Yumurtlama döneminde ilaçlama yapılmamasından dolayı her yerde karşımıza çıkan 'Kara Fatma'lar için özellikle sabahları güneşin doğuşu esnasında ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.Kara Fatma olarak bilinen bu hayvanların Allah tarafından illaki görevlidirler.Bu senenin yoğun yağmuruyla birlikte ortaya çıkan bu hayvanlar hiç bir şekilde insan ve hayvan sağlığına zarar vermemekle birlikte aksine çiftçilerimiz için bir velinimet...Ekinlere zarar veren zararlı türlerin yumurtalarıyla beslenen bu hayvanlar toprağa ve ekine büyük fayda sağlamaktadırlarÖzellikle karanlıkları seven ve gece ortaya çıkan kendilerine girecek bir yerler bulmaya çalışan bu böcekler 2 hafta içinde yeni yerlerine yerleştikleri öğrenildi.Editör:Ahmet Şen