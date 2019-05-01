Silahlı Kavga! 3 Ölü

Olay, Diyarbakır’ın Hazro ilçesi Topalan Mahallesi eski PTT Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, toptancıya ait bir araç, Recep Ç.'nin iş yerinin önüne park etti. Gökmen E., merkeze gideceğini belirterek aracının önündeki toptancı aracının çekilmesini istedi. Bu sırada yaşanan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri Recep, Sercan ve Selçuk Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgada ağır yaralanan Gökmen E. ile Mehmet ve İlyas E., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirerek delil çalışması yaptı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen