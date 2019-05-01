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Bu haber 01 Mayıs 2019 18:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Beyazgül, 1 Mayıs’ı Kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı

Beyazgül, 1 Mayıs’ı Kutladı

Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde gerçekleştirilen miting, saygı duruşu ve okunan istiklal marşı ile başladı. 1 Mayıs Bildirisi'nin okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen programa Şanlıurfa’dan ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı.
Mitinge gelen vatandaşlara selamlama konuşması yapan Beyazgül, İşçilerimizin haklarının korunmasında ki en önemli maddelerden birisi ülkenin refahı ve özgürlüklerin tam olarak yaşanmasıdır” dedi.

 

“Ak Parti Hükümetleri İşçilere Değer Vererek Haklarını İyileştirdi”

Tüm İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günün kutlayan Beyazgül, ““Çeşitli illerden Hz. İbrahim ve Hz. Eyyüp Peygamberin yaşadığı sabrın, cömertliğin ve misafirperverliğin şehrine hoş geldiniz. Liseyi bitirdiğim dönemde işçiliğe başladım ve geçmişime baktığımda iftihar ettiğim bir hususta kendi alın terim ile kazandığım o ilk gün olmuştur. Belediye Hukuk İşleri Müdürü olarak devam ettiğim çalışma hayatımda masanın bir yanında Hizmet- İş Sendikası bir yanında ise işveren olarak bizler vardık. 1 Mayıs ilk defa AK Parti döneminde tatil olarak ilan edildi, yine AK Parti döneminde işçilerimize verilen haklar birçok aşama değişti iyileştirildi. İşçilerimizin haklarının korunmasında ki en önemli maddelerden birisi ülkenin refahı ve özgürlüklerin tam olarak yaşanmasıdır. Eğer bir ülkede özgürlükler tam olarak yaşanmıyorsa orada haklardan tam anlamıyla bahsetmek mümkün değildir” dedi.


 

“15 Temmuz Gecesi İşçilerimiz İle Birlikte En Ön Safta Kol Kola Nöbet Tuttuk”

İşçilerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Beyazgül, “Bu gün bu meydanları nasıl doldurduysanız 15 Temmuz gecesi de tankların önünde canlarınızı siper ettin. Hepinize bu konudan dolayı da teşekkür ediyorum. Nasıl ki bu gün haklarınızı korumak için dayanışma içerisinde olduysanız, o günde 15 Temmuz’da bizim ile birlikte dayanışma içerisinde teşkilatlarımız ile birlikte en önlerde durdunuz. Bu çelik kuvvetiniz ile darbeye karşı durdunuz, Allah sizden razı olsun” şeklinde konuştu.

 

“İşçilerimizin Alın Terini Ve Emeğini Saygı İle Selamlıyorum”

Beyazgül, “HAK-İŞ’in Genel Başkanı Mahmut Aslan Bey ve bu günkü Şube Başkanımız Selim Gülsatar henüz 1986 yıllarında Mahmut Bey ilk kez Şanlıurfa’ya sendika için geldiklerinde onlarda görüşmüştük. O gün ekilen bir fidanın bu gün bir ağaca ve çınara dönüştüğünü görmekten dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin geleceği ve menfaati için kol kola girerek birlikte geleceğin Türkiye’sini Allah’ın izni ile birlikte oluşturacağız. 2023,2053 ve 2071 hedeflerinde yani bizlerin ve torunlarımızın geleceğini inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız. Burada hem işçilerimizi, emeğinizi ve alın terinizi saygı ile selamlıyorum. 1 Mayıs işçi bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan kentte gerçekleştirilen miting Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle erken bitti.



Editör: Ahmet Şen


 
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