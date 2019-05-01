Urfalı Judocu Engel Tanımadı

Şampiyona’da Şanlıurfa’yı 81 kiloda temsil eden Judo İhtisas Kulübü sporcularından Muhammet Ağaç Türkiye 2. si olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonunda bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu; “Muhammet’in Judoya olan aşkını ve heyacanını antrenmanlarda görüyorduk, Şampiyona’da Türkiye 2. si olduğu için mutluyuz.Sporcumuz bu başarısı ile Milli takım kadrosuna seçilmiş ve bundan sonraki süreçte ilimizi ve Ülkemizi Uluslararası platformda temsil edecektir. Sporcumuzun başarılarının devamını diliyor, Şanlıurfa Judo ailesine destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Editör:Ahmet Şen