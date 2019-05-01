Şanlıurfa'daki 1 Mayıs Kutlamaları Erken Bitti

Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonlarının 1 Mayıs kutlamalarını Anadolu'ya yaymak amacıyla bu yıl ilk kez geniş kapsamlı kutlamaların adreslerinden biri de Şanlıurfa olmuştu. Şanlıurfa 11 Nisan miting alanında başlayan kutlamalar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekçiler, davul zurna eşliğinde kutlamalara katıldı. Halayların çekildiği kutlamada alandakilere simit dağıtıldı. Kutlamalarda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İşçi hakları kanunlarla, sözleşmelerle koruma altına alınır. Bir ülkede gerek işverenin, gerekse işçilerin haklarının korunmasında iki şey çok önemli; bir ülkenin refahı, iki özgürlüklerin tam olarak yaşanması” dedi.Kutlama alanına ulaşan acı haber nedeniyle kutlamalar erken bitirildi. Şanlıurfa'daki kutlamalar, kente 60 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada ölen 5 kişi ve yaralanan 14 kişi için dualar edilerek tamamlandı.Editör: Ahmet Şen