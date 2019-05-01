Urfa’daki Feci Kazada Ölenlerin Son Görüntüleri

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden otobüs ile yola çıkan Öz Büro İş Sendikası üyeleri ve ailelerini taşıyan otobüs, Şanlıurfa'ya 60 kilometre kala devrilmesi sonucu içerisinde bulunan 5 kişi ölmüş 14 kişi de yaralanmıştı. Otobüste bulunanların kazadan yarım saat önce Birecik ilçesindeki bir sosyal tesiste mola vererek, kahvaltı yaptıkları öğrenildi.Kazada ölen ve yaralıların son görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.Editör: Ahmet Şen