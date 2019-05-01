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Bu haber 01 Mayıs 2019 16:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

3 Yaşındaki Çocuk, 6 Bin Lira Bulunmazsa Sessizliğe Mahkum Olacak

Yaşayan fiziksel engelli Ceylan Yılmaz’ın 3 yaşındaki oğlu Süleyman, 6 ay önce gizli havale geçirdi. Hastalığından bir ay sonra çocuğunun duymadığını fark eden acılı anne, oğlunun tekrar duyabilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

3 Yaşındaki Çocuk, 6 Bin Lira Bulunmazsa Sessizliğe Mahkum Olacak

Bağlar ilçesinde yaşayan yürüme engelli 30 yaşındaki Ceylan Yılmaz 3 yıl önce oğlu Süleyman'ı kucağına aldı. Eşi, kızı ve oğlu ile kendi engelini unutan Yılmaz'ın, 6 ay önce çocuğunun geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle dünyası karardı. Oğlunun gizli havale geçirdiğinden haberi olmayan Yılmaz, 1 ay sonra çocuğu Süleyman'ın duymadığını fark etti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu oğlunun duyma yitişini kaybettiğini belirten acılı anne, çocuğunun tekrar duyması için yetkililerden yardım bekliyor.

 

“Hastalığından Bir Ay Sonra Duymadığını Fark Ettik”

Yaklaşık 6 ay önce oğlu Süleyman'ın ateşinin yükseldiğini belirten acılı anne, “Gizli havale geçirdiğini de fark edemedim. Ateşini evde kendi imkanlarımla düşürmeye çalıştım. Islak bez bıraktım, vücudunu ıslattım, soydum onu 5-10 dakika sonra ateşi düşmeye başladı. Ama ben öyle zannettim, meğer gizli ateş geçiriyormuş, ben bunu fark edemedim o yüzden bir ay sonra biz fark ettik oğlumun duymadığını. Ondan sonra anladım ki o ateşten sonra kulaklarına vurmuş. Birkaç defa seslendim emin olmak istedim tekrar seslendim ondan sonra baktım yok hiç tepki yok. Görümcemi çağırdım böyle böyle bir durum var dedim, gel dedim. Görümcem Allah razı olsun geldi. O da bir iki test yapmaya çalıştı, gitti saklandı onu çağırdı hiç tepki vermedi. Oğlum böyle olmadan önce konuşuyordu, mesela baba diyordu, hala diyordu. Burada özel bir hastaneye götürdüler, oradan da araştırma hastanesi götürdüler. Orada da cihaza girilmesi gerekiyor işitme kaybının ne kadar olacağı için. Ondan sonra orada Bera testi çekilmiş, Bera testinde de yüzde 90 işitme kaybının yaşandığı yazılıyordu. Araştırma hastanesi de emin olmak için bu testi fakülte de yapmamızı istedi. Biz onu fakülte hastanesine de götürdük orada da Bera testi çekildi aynı sonuç çıktı, kulakları duymuyor dediler” dedi.


 

“Oğluma Ses Olsunlar”

Oğlumun yüzde 90 işitme kaybına uğradığı için cihaz kullanması gerektiğini söylediklerini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi oğlumun ameliyat olması gerekiyor Fırat Üniversitesi'nde Elazığ'da. Biz onu oraya götürdük ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat için de para istediler. Bir kulağı için 3 bin istediler. Üç ay arayla da diğer kulağı içinde 3 bin istediler. Anlayacağınız 6 bin liraya ihtiyacımız var. Bizim de maddi durumumuz olmadığı için bu ameliyatı ben kendim karşılayamam o yüzden yetkililerden, yardımsever insanlardan, hayırseverlerden, maddi durumu iyi olan insanlardan destek bekliyorum. Oğluma ses olsunlar. Eşim çalışamıyor, ben kendim yürüyemiyorum, tekerlekli sandalyeye mahkumum. Eşim bize baktığı için bakıcımız olduğu için o yüzden o da çalışamıyor. Sadece maaşımla geçiniyoruz, kiracıyım yardım etsinler bu konuda. Oğlumun duymasını istiyorum, anne demesini istiyorum, baba demesini istiyorum. Oğlumu rahat bir şekilde şu an sokağa bırakamıyorum. Yani korkuyorum duymadığı için motor çarpar, araba çarpar gibisinden.”  



Editör: Ahmet Şen


 
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