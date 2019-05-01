Erik Çekirdeği Aracına İsabet Etti Diye Çocuğu Öldüresiye Dövdü

- Çocuğun babası emniyetten çıkarılan şahsa bağırarak tepki gösterdiTuzla’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre M.K. adlı çocuğun aracına attığı erik çekirdeğini taş zanneden Ufuk Ö. isimli şahıs, küçük çocuğu tekme ve yumruklarla vurarak feci şekilde dövmüştü. Saldırganın çocukları kovalama anları ile çocuğa attığı öldüresiye dayağın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.Saldırgan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalanarak Orhanlı Polis Merkezi’ne getirildi. Şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere ekip aracına bindirildi. Şahıs götürüldüğü sırada, çocuğun babası Yasin Koçak da şahsın içerisinde olduğu araca yaklaşıp bağırarak tepkisini gösterdi.İşte o görüntüler...Editör: Ahmet Şen